جماهير ريال مدريد تهاجم بيل وأسينسيو وراموس

أطلقت جماهير نادي ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، صافرات الاستهجان ضد الويلزي جاريث بيل، والإسباني ماركو أسينسيو، أثناء مباراة بلد الوليد.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن جاريث بيل وماركو أسينسيو، تعرضا لصافرات الاستهجان من جماهير سانتياجو برنابيو أثناء استبدالهما في مباراة بلد الوليد، بسبب مستواهما السيء في المباريات الأخيرة.



ولفتت الصحيفة إلى أن الجماهير صفقت بحماس للاعب البرازيلي الصغير فينيسيوس جونيور والذي دخل في الشوط الثاني بديلا، وتسبب في الهدف الأول.



وكان سيرجيو راموس قائد الفريق، قد تعرض أيضًا لصافرات الاستهجان في الدقائق الأولى من المباراة.



يذكر أن ريال مدريد كسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال، وحقق الفوز للمرة الأولى في الليجا منذ 5 جولات، وتفوق على بلد الوليد (2-0).