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رياضة

سيدات الأهلي يفزن على الزمالك ويتوجن باللقب العربي لتنس الطاولة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
توج فريق تنس الطاولة للسيدات بالأهلي ، اليوم الأربعاء، بلقب بطولة الأندية العربية، التي أقيمت في تونس، بالتغلب على مواطنه الزمالك، بنتيجة 3 لقاءات مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة المباراة بواقع، فوز لاعبة الأهلي، دينا مشرف، على منافستها لاعبة الزمالك، فرح عبد العزيز، بنتيجة (3-0).

كما تغلبت الصينية زاهو زيي، المحترفة في صفوف الأهلي، على لاعبة الزمالك ريم العراقي، (3-0) أيضًا، وهي ذات النتيجة التي فازت بها لاعبة الأهلي، يسرا أشرف، على لاعبة الزمالك سالي أسامة.

وبذلك، توج الأهلي باللقب للمرة الـ18 في تاريخه، على صعيد منافسات السيدات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 3 ألقاب فقط.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي، عقب فوزه على الندوة القماطية الليبي (3-0)، في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك بالانتصار على أتليتك بودواو الجزائري (3-0).
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