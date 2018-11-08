العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

انقذت العناية الإلهية ركاب ترام عقب خروجه عن القضبان بمنطقة سبورتنج ، شرقي الإسكندرية، بعدما قام شاب من أطفال الشوارع بفتح مفتاح التحويلة وقامت أجهزة الأمن بضبطه.



وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن حركة الترام عادت إلى طبيعتها، بعد توقفها نحو ساعتين بسبب خروج عربة ترام عن القضبان.



وأضاف عليوة، في تصريح له أن الحادث تسبب في تلفيات محدودة وإعوجاج بعامود شبكة الكهرباء والمغذية للترام، وذلك دون حدوث إصابات.



من جانبها قامت الهيئة العامة لنقل الركاب، أنه تم الدفع بأوناش ومعدات الهيئة وتم إعادة العربة إلى القضبان وتسيير حركة الترام.