الرئيس السوداني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي بالخرطوم

التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الجمعة، ببيت الضيافة بالخرطوم، بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.





وأعرب بوجدانوف، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال "مقابلة الرئيس شرف بالنسبه لنا وهو صديق لروسيا وزار روسيا أكثر من مرة"، مشيرًا للعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا وخصوصًا علاقة البشير مع القيادة الروسية والرئيس بوتين شخصيًا.





ونوه بأن اللقاء يعتبر خطوة إلى الأمام في تعزيز روابط الصداقة بين روسيا والسودان وتعميق الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات التي تنعكس ايجابا لمصلحة البلدين والشعبين.





وأشار بوجدانوف إلى تأييد البشير للخطوات العملية التي تبذلها روسيا بالتنسيق مع الأصدقاء، مؤكدًا عملهم كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا لشعبي البلدين.

من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، الذي شهد اللقاء، إنهما أطلعا الرئيس البشير على نتائج المباحثات السياسية في لجنة التشاور السياسي المشتركة بين البلدين، مبرزًا أن الرئيس البشير ثمن العلاقات السودانية الروسية وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواقفه الداعمة للسودان.