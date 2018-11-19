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أخبار العالم

إصابة 25 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال فعالية الحراك البحري بغزة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:16 م
إصابة 25 فلسطينيًا
إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال
أ ش أ
أصيب 25 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والاختناق جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعالية الحراك البحري السادس عشر عند الحدود البحرية شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة - في بيان مقتضب - إصابة 25 مواطنًا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت قناة الأقصى المحلية بإصابة الشاب الصحفي راشد رشيد مصور وكالة (AP) برصاص الاحتلال في قدمه.

وشارك في الحراك، نحو 30 قاربًا بينها قارب كبير، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمالي غربي بيت لاهيا.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت أمس إلى المشاركة في الحراك البحري السادس عشر، على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن الحراك البحري السادس عشر سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".
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