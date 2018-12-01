آل الشيخ: كنت أتمنى استمرار الزمالك بالبطولة العربية لهذا السبب.. فيديو

أكد تركي أل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه كان يتمنى ان لا يخسر الزمالك امام الاتحاد السكندري وذلك بعد هزيمته بالأمس بكأس زايد للأندية الأبطال.



وأضاف آل الشيخ فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، "كنت اتمني ان يستمر الزمالك فى البطولة"، معقبا؛ "دلوقتي هيكون فاضي لينا في الدوري".



واردف: "أعجبني أداء المريخ السوداني، والاهلي ايضا خرج فى مباراة ماراثونية، والزمالك خرج امام الاتحاد، والهلال كسب النفط العراقي، ومازال القادم يحمل مفاجآت أكبر وأكبر".

