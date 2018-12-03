محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول ..صور

اعتمد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2018-2019 والتي تبدأ في 23 ديسمبر الجارى وتنتهى فى 23 يناير المقبل.



وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ يومي 26و27 ديسمبر للصف الثاني والثالث الابتدائي ومن 29 ديسمبر حتى 3 يناير للصفين الرابع والخامس الإبتدائي من 5 حتى 13 يناير للصف السادس الابتدائي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ الامتحانات من يوم 2 إلى 12 يناير للصفين الأول والثاني الإعدادي ، ومن 16 إلى 23 يناير للصف الثالث الإعدادي.



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات الفصل الأول للصف الأول والثاني الثانوي تبدأ من 29 ديسمبر 2018 إلى 23 يناير 2019.



وشدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على ضرورة الانتهاء من المناهج المقررة قبل الامتحانات بوقت كافي ومراجعتها مع الطلاب والالتزام بعدم الغياب بالمدارس قبل الامتحانات.



وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمناهج المقررة في أسئلة الامتحانات.والتي تتوافق مع الطالب المتوسط ووضع بعض الاسئلة للطلاب المتميزين مع الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمدارس الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.