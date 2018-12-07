أكوام القمامة تحاصر مزلقان عين شمس.. صور

يشكو أهالى منطقة مزلقان عين شمس التابعة لحى عين شمس بمحافظة القاهرة، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم القمامة عند المزلقان بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة ووجود تكسير بالشارع.



ورصدت عدسة "صدى البلد" هذه المشكلة، خلال جولة بالمنطقة، فقال أحمد ياسر أحد سكان المنطقة إن المنطقة تعانى من تراكم القمامة لفترات طويلة تستمر بالأسابيع دون إزالة، بالإضافة

إلى لإهمال الحى للشارع.



وأوضح محمد عنتر أن المنطقة تعانى من انتشار الكلاب الضالة الناتجة عن تراكم القمامة بالشارع، ما يثير الذعر فى قلوب المارة.



وأضافت مريم على أن القمامة تعطل حركة السير يوميا وتتسبب في الكثير من الحوادث، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحى أكثر من مرة ولكن بلا رد.



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