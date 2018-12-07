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أخبار البلد

الآثار: إحالة واقعة تسلق الأهرامات ليلا والصورة الإباحية إلى النائب العام

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:17 م
جانب من الفيلم
جانب من الفيلم
صدى البلد
قرر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار إحالة مذكرة بشأن واقعة فيلم الفيديو الخاص بتسلق شخصين أجنبيين لسفح الهرم ونشر صورة  وفيديو مخلين لهما إلى النائب العام للتحقيق فى الأمر والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وجاء قرار وزير الأثار  خالد عنانى  ( وفقا لبيان رسمى صادر عن الوزراة ) على خلفية ما تم تداوله ونشره مساء أمس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجنبيين  يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة بالآداب العامة.


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