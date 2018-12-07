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أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء اعتقال ابنة مؤسس هواوي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:31 م
منج وان تشو ابنة
منج وان تشو ابنة مؤسس هواوي
رحيم يسري
قال بيتر نافارو المستشار التجاري في البيت الأبيض، إنه لا توجد علاقة بين الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبين القبض على منج وان تشو، ابنة مؤسس عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي والمديرة المالية للشركة.

وأضاف نافارو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنهما واقعتان منفصلتان لكن التوقيت كان مجرد صدفة، موضحا أن "هواوي لاعب سيئ في السوق".

فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة حذرت هواوي مرارا وتكرارا من انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران قبل القبض على ابنة مؤسس الشركة.

وأضاف: "حذرناهم لفترة طويلة من انتهاك العقوبات الإيرانية .. فرضنا عقوبات على طهران التي تتعارض مع سياساتنا والشركة لم تلتزم بها".

واتهمت الصين، الخميس، كندا والولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان باعتقال منج وان تشو، ابنة مؤسس شركة هواوي.

وأكدت تقارير إعلامية أن اعتقال منج، وهي أيضا المديرة المالية لشركة هواوي، أشعل غضب السلطات الصينية وأثار شكوكا جديدة بشأن هدنة لمدة 90 يوما في الحرب التجارية اتفق عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في اليوم الذي شهد اعتقالها.
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