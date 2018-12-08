ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:58 م
جانب من تظاهرات السترات
جانب من تظاهرات "السترات الصفراء"
ندى فتح الله
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لتظاهرات محتجي "السترات الصفراء" في فرنسا، حيث كشفت اللقطات عن مواصلة المحتجين للتظاهر في العاصمة الفرنسية باريس حتى ظهر اليوم اعتراضًا على السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز على المتظاهرين، في محاولة لتفرقة حشودهم، إلا أن الأمر لم يردعهم وزاد حماستهم بشكل كبير.

من الجدير بالذكر أن عدد المعتقلين من محتجين "السترات الصفراء" وصل إلى 343 شخصًا من قبل قوات الأمن الفرنسية فى العاصمة باريس.
loading...

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر: حققنا 110% من المستهدف من 100 مليون صحة.. فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

أم وابنتها تحصلان على لقب "ملكة جمال"

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز.. اليوم

جامعة نيويورك تقاطع إسرائيل.. فيديو

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

الزمالك يرفض بيع الحاوى للشعلة السعودي

مصر والكويت توقعان اتفاقية بقيمة 40 مليون دينار كويتي

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو

شاهد.. قتل وسحل جنود إسرائيل للفتيات الفلسطينيات

بني عبيد يحتفل بمرور 10 سنوات على الإطاحة بالزمالك من كأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس
سعداوي: التعاون الخليجي أكبر من أن يتأثر بالأزمة القطرية ..فيديو
محافظ الأقصر: حققنا 110% من المستهدف من 100 مليون صحة.. فيديو
هشام إبراهيم: مصر حاضنة لشباب رواد الأعمال من الدول الأفريقية .. فيديو
الطويل: مصر تمتلك منظومة متكاملة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟