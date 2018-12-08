شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لتظاهرات محتجي "السترات الصفراء" في فرنسا، حيث كشفت اللقطات عن مواصلة المحتجين للتظاهر في العاصمة الفرنسية باريس حتى ظهر اليوم اعتراضًا على السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



يذكر أن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز على المتظاهرين، في محاولة لتفرقة حشودهم، إلا أن الأمر لم يردعهم وزاد حماستهم بشكل كبير.



من الجدير بالذكر أن عدد المعتقلين من محتجين "السترات الصفراء" وصل إلى 343 شخصًا من قبل قوات الأمن الفرنسية فى العاصمة باريس.

