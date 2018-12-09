شاهد.. هبوط أرضي في أحد شوارع الإسكندرية

شهد شارع أنوبيس بمنطقة باب شرقي بحي وسط الإسكندرية هبوطا أرضيا مفاجئا دون تأثير على العقارات أو حركة المرور.



وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الهبوط ناتج عن حدوث خلل بشبكة الصرف الصحي بجوار إحدى البالوعات بالشارع المشار إليه.



وأضافت رئيس الحي، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن إدارة الطرق وشركة الصرف الصحي بدأتا في أعمال إصلاح تسرب المياه من شبكة الصرف الصحي ومعالجة موقع الهبوط.