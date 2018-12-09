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محافظات

شاهد.. هبوط أرضي في أحد شوارع الإسكندرية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:25 م
هبوط أرضى بأحد شوارع
هبوط أرضى بأحد شوارع وسط الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
شهد شارع أنوبيس بمنطقة باب شرقي بحي وسط الإسكندرية هبوطا أرضيا مفاجئا دون تأثير على العقارات أو حركة المرور.

وقالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الهبوط ناتج عن حدوث خلل بشبكة الصرف الصحي بجوار إحدى البالوعات بالشارع المشار إليه.

وأضافت رئيس الحي، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن إدارة الطرق وشركة الصرف الصحي بدأتا في أعمال إصلاح تسرب المياه من شبكة الصرف الصحي ومعالجة موقع الهبوط.
شاهد.. هبوط أرضي في أحد شوارع الإسكندرية
شاهد.. هبوط أرضي في أحد شوارع الإسكندرية
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