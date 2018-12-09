ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الحفيظ يكشف سبب تسديد مروان محسن ركلة الجزاء أمام طلائع الجيش.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
عمرو أبو بكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي مروان محسن من اللاعبين الذي يثق في إمكانياتهم وعاد بقوة من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مروان محسن مصنف لتسديد ركلات الجزاء بعد عمرو السولية وأحمد الشيخ.

وكشف مدير الكرة في النادي الأهلي أن مروان محسن تعرض للإصابة في العام الماضي والأهلي مؤمن بقدراته وعودته بقوة للنادي الأهلي، ونجح في تسجيل هدفين في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالفوز بهدفين والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى ينتظر عودة عدد من اللاعبين المصابين بعد شفائهم أمثال أحمد فتحي، وعلي معلول، وجونيور أجاي، كاشفا أن التدعيمات التي تمت حتى الآن في صفوف الفريق جيدة وهما محمد محمود ومحمود وحيد، التي سيتبعها عدد من الصفقات الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية.


loading...

ترشيحاتنا

إيهاب جلال مديرا فنيا للمصري خلفا لنجم الأهلي السابق

المجلس الإسلامي بأستراليا: لا يوجد مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد.. فيديو

شاهد .. رد فعل دكة الأهلي بعد إهدار مروان محسن ركلة الجزاء

إليسا تعلن تفاصيل إصابة شقيقتها بالسرطان

تعرف على أسماء أبواب الجنة

نجم وادى دجلة: انتظروني في الزمالك خلال يناير المقبل

مصرع عروسين اختناقا بالغاز في أسيوط

بشرى سارة للمصريين بخصوص تسعير البنزين طبقا للسعر العالمي

عبدالحفيظ يكشف ملعب مباراة جيما .. ويؤكد الأهلي دخل مرحلة القلب الجامد

الأهلي يتفوق على جميع فرق الدوري في 7 مباريات لهذا السبب

عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو

انفجار عبوة غاز يفقد متظاهرا فرنسيا يده.. وماكرون يعتذر على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟