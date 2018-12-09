عبد الحفيظ يكشف سبب تسديد مروان محسن ركلة الجزاء أمام طلائع الجيش.. فيديو



وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مروان محسن مصنف لتسديد ركلات الجزاء بعد عمرو السولية وأحمد الشيخ.



وكشف مدير الكرة في النادي الأهلي أن مروان محسن تعرض للإصابة في العام الماضي والأهلي مؤمن بقدراته وعودته بقوة للنادي الأهلي، ونجح في تسجيل هدفين في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالفوز بهدفين والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى ينتظر عودة عدد من اللاعبين المصابين بعد شفائهم أمثال أحمد فتحي، وعلي معلول، وجونيور أجاي، كاشفا أن التدعيمات التي تمت حتى الآن في صفوف الفريق جيدة وهما محمد محمود ومحمود وحيد، التي سيتبعها عدد من الصفقات الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية.







قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي مروان محسن من اللاعبين الذي يثق في إمكانياتهم وعاد بقوة من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.