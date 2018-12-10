الإسماعيلى يرفض الاستغناء عن ثنائي الفريق للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض مسؤولو الإسماعيلي فكرة بيع ثنائي الفريق باهر المحمدي ومحمود متولي لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، لضم اللاعبان خلال الميركاتو الشتوي، لكن إدارة الدراويش رفضت بيعهما.



وطالب مسؤولو الإسماعيلي تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري، خوفًا من غضب جماهير الإسماعيلية من بيع أي لاعب في يناير، خاصة في ظل النتائج المتذبذبة التي يقدمها فريق الدراويش هذا الموسم.