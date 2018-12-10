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رياضة

الإسماعيلى يرفض الاستغناء عن ثنائي الفريق للزمالك

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
القسم الرياضي
كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض مسؤولو الإسماعيلي فكرة بيع ثنائي الفريق باهر المحمدي ومحمود متولي لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، لضم اللاعبان خلال الميركاتو الشتوي، لكن إدارة الدراويش رفضت بيعهما.

وطالب مسؤولو الإسماعيلي تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري، خوفًا من غضب جماهير الإسماعيلية من بيع أي لاعب في يناير، خاصة في ظل النتائج المتذبذبة التي يقدمها فريق الدراويش هذا الموسم.
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