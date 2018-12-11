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أخبار العالم

رواد روس يستعدون لتنفيذ مهمة خاصة فى الفضاء المفتوح.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الخارجي
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين، أن رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وأوليج كونونينكو سيخرجان اليوم من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح.

وكتب روجوزين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ارتدى رواد الفضاء الروسيين بدلات الفضاء، وحاليًا يستعد طاقم العمل والمؤسسة بأكملها لانطلاق الرحلة إلى الفضاء الخارجى".

وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن رواد الفضاء الروس لديهما مهمة خاصة فى الفضاء حيث سيقومان بتفقد مركبة "سويوز إم إس-9" من الخارج.

يذكر أن الهيئات الفضائية الروسية كانت قد صرحت سابقا بأن الثقب الذي كان موجودا في جسم "سويوز إم إس-9" قد تمت معالجته، ولا خطر على حياة الرواد في المحطة الفضائية الدولية، وسيتم استخدام هذه المركبة ككبسولة إنقاذ للرواد في حالات الطوارئ.


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