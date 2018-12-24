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برلمان

تأجيل اجتماع اقتصادية بالبرلمان لعدم حضور ممثلين عن الحكومة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:26 م
اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
ماجدة بدوى
أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل اجتماعها اليوم، لعدم حضور ممثلين للحكومة للرد على طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين، والتى كان من المقرر مناقشتها باجتماع اليوم.

وطالب النواب، مقدمو طلبات الإحاطة تأجيل الاجتماع لحين حضور وزير التموين، لمناقشة طلبات الإحاطة والوصول لقرارات، وتوافقات تخص منظومة الدعم وتخدم المواطنين.

وقال رئيس اللجنة، إن الوزارة خاطبت اللجنة، وأشارت إلى حضور 7 ممثلين عن الوزارة معنيين بمنظومة الدعم وبطاقات التموين، ولم يحضر سوى 3 فقط، وأعلن تأجيل الجلسة لحين حضور تمثيل مناسب من الوزارة.

حيث كان من المقرر أن تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إلهام خميس إبراهيم، مجدي ملك، مكرم رضوان، عبدالحميد دمرداش، بشأن السلبيات في منظومتي دعم السلع التموينية والخبز، وأساليب تصويب هاتين المنظومتين، وأسباب توقف الكثير من بطاقات التموين.

ومناقشة 2 طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد علي إبراهيم، حسن خير الله، رزق راغب ضيف الله، بشأن المشكلات الخاصة ببعض مكاتب التموين: العامرية، العجمي، المرج.

وطلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة الاتي:طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: فتحي الشرقاوي، محمد محمود العثماني، وبشأن المخالفات المرتبطة بصرف الخبز ونقاط الخبز ، طلبات الإحاطة المقدمة من ا النواب: شريف الورداني، قاسم فرج، بدوي قرني معوض، وبشأن بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة إنتاج الخبز، مثل: غلق ببعض المخابز الطباقي، وعدم فتح مخابز بلدية جديدة، وعدم استلام بعض مستودعات الدقيق لحصصهم المستحقة.

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