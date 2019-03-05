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منوعات

حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
أحمد شريف
أقدم رجل على تقطيع جسد مغتصب بالمنجل، بعد اعتدائه على زوجته الحامل في جنوب أفريقيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقع الهجوم عندما اقتحم المغتصب منزل السيدة في منطقة تونجات، شمال ديربان، قبل الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الماضي.

وقال عمال الطوارئ إن الرجل الذي كان مسلحا بمنجل طويل يدعى بانجا، حاول اغتصاب امرأة كانت حاملا في شهرها الخامس، ولكن السيدة صرخت بصوت عالٍ، ليتمكن زوجها من سماعها ويهرع إليها لمساعدتها وهي بغرفة النوم.

وبعد وصوله للمنزل أمسك بالمنجل وشق رأس مهاجم زوجته والذراعين، لينزف المهاجم حتى الموت.
حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور
حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور

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