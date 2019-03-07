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بين الناس

أهالى قرية دويدة بالشرقية يشكون إهمال صيانة أعمدة الكهرباء

الخميس 07/مارس/2019 - 03:30 م
صدى البلد
وسام مختار
يعانى أهالى قرية دويدة بالزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، من الإهمال في صيانة أعمدة الكهرباء المتواجدة في شوارع القرية، حيث تصعق تلك الأعمدة المارة سواء المواطنين أو الحيوانات.

ويقول الأهالي فى شكواهم من خلال شكاوى صدى البلد : نستغيث بالمسؤولين بوزارة الكهرباء لحل أزمة صيانة الأعمدة الكهربية في القرية، والتي تسبب الرعب والقلق لأبناء القرية، وتقتل الحيوانات التي هي مصدر رزق الكثير من المواطنين في قرية دويدة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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