محافظات

مجلس الوزراء يوافق على انشاء 2320 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل شمال مدينة الغردقة

ابراهيم جادالله

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  ، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أعلنت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي إنشاء 116 عمارة سكنية بإجمالي 2320 وحدة سكنية ( إسكان متوسط ) بمساحة 120 مترا مربعا أمام قرية  الحرس الجمهوري شمال الأحياء بمدينة الغردقة ، وذلك لإستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 ، الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية بمنطقة البداري .

كما أعلنت المهندسة مي عبد الحميد انه سيتم تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 1500 متر مربع كمبان منفصلة،  وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الجهاز المركزي للتعمير .

ومن جانبه وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان  علي دعمهم المستمر لمشروعات الإسكان بالمحافظة،  مشيرا أن هذا المشروع يأتي إستجابة لمطالب المواطنين ، ويعد من الخطوات الهامة للمحافظة نحو توفير سكن كريم للمواطنين وخاصة الشباب .

البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر إسكان البحر الأحمر

