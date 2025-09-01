مجلس الوزراء يوافق على انشاء 2320 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل شمال مدينة الغردقة

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أعلنت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي إنشاء 116 عمارة سكنية بإجمالي 2320 وحدة سكنية ( إسكان متوسط ) بمساحة 120 مترا مربعا أمام قرية الحرس الجمهوري شمال الأحياء بمدينة الغردقة ، وذلك لإستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 ، الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية بمنطقة البداري .

كما أعلنت المهندسة مي عبد الحميد انه سيتم تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 1500 متر مربع كمبان منفصلة، وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الجهاز المركزي للتعمير .

ومن جانبه وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان علي دعمهم المستمر لمشروعات الإسكان بالمحافظة، مشيرا أن هذا المشروع يأتي إستجابة لمطالب المواطنين ، ويعد من الخطوات الهامة للمحافظة نحو توفير سكن كريم للمواطنين وخاصة الشباب .