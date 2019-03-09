ماني صاحب هدف الشهر في ليفربول

حصد النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف عن شهر فبراير الماضي، في الريدز.





وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن هدف ساديو ماني بـ"الكعب"، في فوز الريدز بخماسية على واتفورد ضمن منافسات البريميرليج، هو الأفضل في شهر فبراير، وفقًا لتصويت الجماهير، حيث نجح النجم السنغالي في تسجيل هدفين بهذه المباراة.





يذكر أن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، هو من حصد جائزة "لاعب الشهر" في الريدز.





ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي غدًا، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



