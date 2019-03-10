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أخبار العالم

رويترز: توقعات بعودة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 10:14 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رويترز
أظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي لتلقي العلاج غادرت المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأكد مصدر لـ "رويترز" أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد.

ولم يتم رصد الطائرة (جلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها.

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