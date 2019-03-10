قائمة سموحة قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

اختار حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة عشرين لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق غرب مدينة الإسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.



وضمت قائمة العميد كل من: محمد ابو جبل ومحمد فتحي ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح ، رجب نبيل، سيد فريد ، محمود عزت ،أحمد صبحى، احمد حمص، عمرو بركات ، شيخ احمدوبامبا ، إيدى إيمومو ، إسلام صالح ، أوميد أوكرى، محمود سيد، محمد كناريا ، أحمد مصطفي ، محمد حمدى زكى ، حسام حسن ، باسم مرسي .