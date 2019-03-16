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رياضة

الظهور الأول لزيدان.. ريال مدريد يسعى لتصحيح مساره أمام سيلتا فيجو بالدوري.. اليوم

السبت 16/مارس/2019 - 09:05 ص
زيدان خلال مران ريال
زيدان خلال مران ريال مدريد
محمد رشاد
يخوض نادي ريال مدريد أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، عندما يستضيف منافسه سيلتا فيجو في الخامسة وربع مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

ويسعى "زيزو" لتحقيق الفوز وانطلاقة قوية في الولاية الثانية له مع الفريق الملكي بعد أن تولى المهمة خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

ويعاني الريال من غياب بعض العناصر الهامة على رأسها كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وفاسكيز للإصابة.

ويحتل الميرنجي، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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