الظهور الأول لزيدان.. ريال مدريد يسعى لتصحيح مساره أمام سيلتا فيجو بالدوري.. اليوم

يخوض نادي ريال مدريد أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، عندما يستضيف منافسه سيلتا فيجو في الخامسة وربع مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".





ويسعى "زيزو" لتحقيق الفوز وانطلاقة قوية في الولاية الثانية له مع الفريق الملكي بعد أن تولى المهمة خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بعد توديع دوري أبطال أوروبا.





ويعاني الريال من غياب بعض العناصر الهامة على رأسها كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وفاسكيز للإصابة.



