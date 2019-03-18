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أخبار البلد

مجدي صادق: 4 أسباب وضعت مصر كواجهة أسرع نموا في شمال أفريقيا

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:51 م
سياحة مصر
سياحة مصر
محمد الاسكندرانى
قال مجدي صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية إن مصر الأسرع نموا في شمال أفريقيا نتيجة لثلاثة أسباب هي الاستقرار الأمني والسياسي للدولة والحراك الذي أحدثته شركات السياحة بالخارج لجذب السائحين بالإضافة إلى تعطش كثير من السائحين لمدة 7 سنوات منذ الثورة لزيارة مقاصدنا .

وأكد صادق في تصريح لـ«صدى البلد» أن هناك تكثيفا للجهود من الشركات السياحية لجذب السائحين بقوة إلى المقصد المصري مرة أخرى لإحداث حراك بكافة القطاعات لنصل إلى ذروة المؤشرات الرقمية للسياحة التي نطمح إليها.

وناشد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية الحكومة بمزيد من مساندة القطاع خاصة النقاط المتعلقة بالنقل السياحي الذي يعانى بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لتطوير الفنادق .

وأشار إلى أن شركة سينرجى التى تعاقدت معها وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى لم تضف شيئا للسياحة المصرية متسائلا : أين النتيجة على أرض الواقع ؟ .

يذكر أن موقعا بريطانيا نشر تقريرا حول تطور السياحة في مصر بشكل متسارع خلال العام الماضي، لتصبح الأولى في شمال أفريقيا.

وأكد موقع "ترافيل ويكلي" أن تحسن الوضع الأمني في البلاد ساعد قطاع السياحة المصري على أن يصبح الأسرع نموا في شمال أفريقيا العام الماضي، حيث ارتبط نمو معدلات السياحة بنسبة 16.5% بتحسين البنية التحتية الأمنية مما ساعد على جذب الزوار إلى الشواطئ المصرية، الأمر الذى سمح لشركات السفر الكبرى باستئناف برامجها في وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ.

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