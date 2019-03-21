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مستقبل وطن يكرم الأم المثالية بالقاهرة وينظم ندوات عن التعديلات الدستورية

الخميس 21/مارس/2019 - 02:20 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
مصطفى رماح
نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، فعالية لتكريم الأم المثالية بمناسبة عيد الأم بمنطقة الزاوية الحمراء تم خلالها إهداء عدد من رحلات عمرة بالمجان لهن، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بتنظيم ندوة تحت عنوان "إنزل شارك.. قول رأيك" حول أهمية التعديلات الدستورية بمركز القناطر الخيرية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمناطق ( إمبابة - الوراق - المعتمدية - الصف - الحوامدية - أرض اللواء ) فضلًا عن تنظيم مؤتمر جماهيري حول اهمية التعديلات الدستورية بكرداسة .

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية بتنظيم مؤتمرين حول أهمية التعديلات الدستورية بـ (القاعة الملكية بالكامب شيزار - الملعب الخماسي بعزبة خورشيد) بحضور بعض قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب، وقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح بتوزيع عدد كبير من المستلزمات الدراسية على بعض طلبة جامعة مطروح بالمجان بمشاركة بعض شباب الحزب، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية ندوة حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الحزب بمدينة المنصورة .

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية معرض لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة ديرب نجم، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (المرأة وقضايا الوطن) حول دور المرأة في المشاركة في أية إستحقاقات سياسية بالمقر الرئيسي للحزب بمدينة دمياط .

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم ندوة تثقيفية حول اهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بقرية عين غصين مركز الاسماعيلية، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا مؤتمر جماهيري لإستعراض التعديلات الدستورية وأهميتها في تحقيق الاستقرار السياسي بمركز شباب ديرمواس، فضلًا عن تنظيم عدة ندوات تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية بمراكز ملوى - سمالوط - ابو قرقاص - مغاغة )، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية حول اهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية بمركز شباب قرية بني رافع بمركز منفلوط.

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