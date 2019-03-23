ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الإسكان: طرح أول وحدات سكنية بمدينتي ملوي والفشن الجديدتين خلال أيام

السبت 23/مارس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال أيام البدء فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، بالمرحلة العاجلة ضمن المرحلة الأولى بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين، وذلك بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للمدينتين، والانتهاء من المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بهما.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسعى لتنفيذ الخطة المتكاملة لتنمية الصعيد، وذلك من خلال إنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، لتقديم جميع الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى بتلك المنطقة.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه سيتم قريبًا طرح حوالى 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوى الجديدة، بمساحات تتراوح بين 105 و165 م2، وبنماذج معمارية مميزة، وواجهات حديثة، وستكون محاطة بسور وبوابات، بجانب وجود أفراد للأمن، ومناطق خضراء، ومناطق لعب أطفال، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد.

وأضاف وزير الإسكان: سيتم أيضًا بمدينة الفشن الجديدة، طرح نموذجين مختلفين ضمن مشروعات سكنية متميزة، تضم حوالى 216 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 155 م2، وحوالى 168 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 116 م2، وبنماذج معمارية وواجهات ذات طابع مميز، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة ملوى الجديدة، تقع شرق طريق القاهرة أسوان الصحرواي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة حوالى 12 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 18420.52 فدان، ويبلغ حجم سكان المدينة المتوقع حتى سنة الهدف نحو 524 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المرحلة الأولى لمدينة ملوى الجديدة بمساحة حوالى 880 فدانًا، وتشتمل على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ للفيلات الفاخرة، والعمارات المميزة، ووحدات سكنية بمشروعى "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر").

وبالنسبة لمدينة الفشن الجديدة، قال الدكتور وليد عباس: تقع المدينة على طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة حوالى 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ويبلغ حجم سكان المدينة المتوقع حتى سنة الهدف نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

وأضاف أن المرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة حوالى 180 فدانًا، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة)، إضافة إلى الأنشطة الخدمية.

الإسكان: طرح أول وحدات سكنية بمدينتي ملوي والفشن الجديدتين خلال أيام
الإسكان: طرح أول وحدات سكنية بمدينتي ملوي والفشن الجديدتين خلال أيام
الإسكان: طرح أول وحدات سكنية بمدينتي ملوي والفشن الجديدتين خلال أيام

ترشيحاتنا

تهديدات لرئيسة وزراء نيوزيلندا: أنت التالية

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

قصة إنشاء جامعة الدول العربية.. سموها تحالف عربي في البداية ونشأت قبل الأمم المتحدة

علي جمعة يحذر من ترك هذا العمل بدونه لا يقبل الله تعالى صلاتك

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو

شاهد.. رسالة الفنان صلاح عبد الله لـ محمد صلاح

انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحت رعاية الرئيس السيسي

علي جمعة يكشف عن عمل يجعلك تدخل الجنة من أعلى أبوابها

سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو

نصائح طبية لتفادي أضرار العواصف الترابية أو الرياح الشديدة

أسوأ 7 أيام في تاريخ فيسبوك.. مذبحة مباشرة وتسريب بيانات

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 23 - 3 - 2019 ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

بفستان من لابورجوازي..أصالة تتألق في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا
وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان
وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث
افتتاح فعاليات منتدى مصر الاقتصادي.. بث مباشر
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟