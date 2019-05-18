تحرير 1137 محضرا في حملات تموينية مختلفة بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن"، وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم التكليف بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.



وأضافت "عبد الرحمن" انه قامت الإدارات التموينية المختلفة بشن حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1137 محضرًا متنوعًا منها تحرير 852 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (285) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.



وأشارت وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم 82% و3 أطنان ذرة صفراء و6 كراتين زيت و20 جركن زيت و200 شيكارة سكر و30 شيكارة أرز و50 عبوة ملح و130 برطمان عسل و18 كيلو جبن رومى و400 كيس مكرونة و10 كراتين لحم بقرى و10 كراتين جلاش و10 كراتين مشمش مجفف.