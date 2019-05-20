شاهد.. لحظة سقوط شيرين رضا من أعلى كوبري رامز في الشلال

سقطت الفنانة شيرين رضا من أعلى كوبري معلق فوق الماء ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الفنان رامز جلال.





ويبدأ مقلب رامز في الشلال ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



