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فن

ملل وإهانة.. ميرنا وليد تفتح النار على رامز جلال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:31 م
ميرنا وليد
ميرنا وليد
سمرسعد
فتحت الفنانة ميرنا وليد النار على رامز جلال بعد عرض برنامج " رامز فى الشلال "

وقالت ميرنا وليد لـ صدى البلد إن رامز جلال لم يقدم فى برنامجه وعليه أن يفكر فى فكرة جديدة بعيدة عن المقالب لأن الجمهور مل منها.

وأضافت أن الفنانين يتعرضون لمشاكل أثناء وبعد التصوير والتعليق الذى يصدر من رامز يهين الفنانين الذين يستضيفهم.

من ناحية أخرى أعربت ميرنا عن سعادتها بنجاح دور ماجدة فى مسلسل قيد عائلى مؤكدة  أنها ستستكمل باقى أحداث المسلسل بعد إجازة عيد الفطر فهناك كثير من المفاجآت يحملها المسلسل.

وشارك فى بطولته صلاح عبد الله وبوسى ومحمد رياض وآخرين.

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