زي الشمس .. دينا الشربيني على خطى شقيقتها المقتولة

بدأت نور "دينا الشربيني" فى حلقة أمس السبت من مسلسل زى الشمس في تتبع خطى شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، بعد اكتشاف براءة سيف، الذي دلّ نور على المكان الذي كانت تركب منه فريدة المركب لتعبر الناحية الاخرى من النهر، حتى وصلت إلى بيت غريب مهجور، لتجد بعض قطرات الدماء على الأرض، فهل وصلت نور لمكان القاتل؟



كما اضطرت نور لإخبار مصطفى "أحمد داوود" عن علاقتها السابقة بـعمر، وأنه كان خطيبها السابق، مما صدم مصطفى وأدرك أن نور ليست له، ومن الناحية الأخرى واجهت والدة نور "سوسن بدر" عمر، وطلبت منه الابتعاد عن نور نهائيًا، وأنها لن تتركه يدمر حياة ابنتيها، بينما أصرّ هو على رغبته في الزواج منها.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.



وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

