قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع استخدام “الكاتل” في المدارس| الإدارات التعليمية تعلن قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء
أخبار التوك شو.. العمل عن بعد يوم في الأسبوع.. رئيس الوزراء يعلن عن قرارات جديدة.. وهل يستمر انخفاض أسعار الدواجن بعد انتهاء إجازة العيد؟
محافظ دمياط يسلم 15عقد تقنين أراضى الدولة للمواطنين
بسبب إطعام قطة.. القبض على حارسي عقار تعديا على صانعة محتوى بالمنصورة
أخبار التكنولوجيا | سوني ترفع أسعار بلايستيشن 5.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بتحديث لافت.. طرق ذكية توقف التصفح اللانهائي لأطفالك
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 مارس 2026 في مصر
موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية والقنوات الناقلة
وزير التخطيط: «الإنفاق الاستثماري» شعار خطة التنمية 2026/2027
الدفاعات السعودية تعترض الصواريخ الإيرانية.. وتعزيزات لوجيستية لتأمين الإمدادات
إيران تقصف ميناء حيفا وقاعدة بن جوريون.. وجرحى بمستوطنة بيت شيمش
عصمت: بتشتري وحدة الغاز بـ 20 دولارا ونحاسب قطاع الكهرباء بـ 4 "عشان نخفف عن المواطن"
يبدأ 19 سبتمبر .. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027 بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

النابغة نور محروس: تفاعل الجمهور مع تلاواتي القرآنية يحفّزني على مواصلة الاجتهاد والتميّز

النابغة نور محروس
النابغة نور محروس
محمد صبري عبد الرحيم

من بين الأصوات القرآنية الصاعدة التي تبشّر بجيل استثنائي، تبرز النابغة الأزهرية نور محروس كموهبة لافتة تخطو بثبات في طريق التميّز، مدعومة بتوجيهات نخبة من كبار المتخصصين، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة».

وتؤكد نور أنها تحرص على عرض تلاواتها على كبار الشيوخ وخاصة فضيلة العالم الأزهري الشيخ حسن عبد النبي، حيث يمدّها بملاحظات دقيقة وتوجيهات ثرية أسهمت في صقل أدائها، والارتقاء بمستواها لتقترب من مدارس كبار القرّاء.

ولم يكن انتشار الفيديو المتداول لتلاوتها بحضوره، والذي حصد نسب مشاهدة واسعة، إلا انعكاسًا لحالة الإعجاب الكبيرة بصوتها، الذي جمع بين العذوبة والخشوع، وأعاد للأذهان روح التلاوات الأصيلة.

وأشارت إلى أن الفيديو المتداول لها خلال التلاوة بحضور الشيح حسن عبد النبي، الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، ما شكّل دافعًا كبيرًا لها لمواصلة الاجتهاد والتميّز في رحلتها مع كتاب الله.

وفي تقدير مستحق لهذه الموهبة الواعدة، كرّم موقع صدى البلد النابغة الأزهرية نور محروس، التي استطاعت أن تفرض اسمها بقوة بين الأصوات الشابة، مقدّمة نموذجًا مشرفًا لجيل يرتبط بكتاب الله حفظًا وأداءً وتدبرًا.

وعبّرت نور عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنها تمضي بخطى واثقة نحو إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر، مشيرةً إلى أنها تدرس بالصف الأول الثانوي الأزهري، وسط دعم لا محدود من أسرتها التي تمثل ركيزة أساسية في رحلتها.

أما عن طموحها، فتضع نصب عينيها الالتحاق بكلية القرآن الكريم، سعيًا للتعمق في علومه، وإتقان تلاوته بمختلف القراءات، في رحلة تبدو ملامحها واعدة منذ خطواتها الأولى.


 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد