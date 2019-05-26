مسلسل قابيل الحلقة 22.. محمد ممدوح يقع فريسة في يد تجار المخدرات

شهد مسلسل قابيل الحلقة 22 تطورا جديدا في الأحداث، حيث يوقع آدم "محمد فراج" على عقد إيجار شقة بالعقار الذي يسكن فيه صديقه عمر، وقابل آدم وسما "أمينة خليل"، والدة عمر "عارفة عبد الرسول" التي أصرت على تعليم سما أصول الطبخ لاعتقادها أنها عروس جديد.



وواصل آدم محاولة إقناع صديقه عمر لكى يقوم بمهمة إعداد جوازات السفر اللازمة له وسما، لكي يتمكنا من الخروج من البلاد بعد جرائمهما، بينما علم طارق "محمد ممدوح" بمكان جديد ارتاده آدم وهو "بنزينة" بمنطقة الشاطبي قام آدم بإمداد سيارته بالبنزين من خلالها، عن طريق استخدام الفيزا الخاصة به وبالتالى رصد عبد الرحمن "على الطيب" هذا التحرك، وحاول طارق اقتفاء أثر آدم، الذي هو في الأساس "قابيل"، وبالفعل ذهب إلى المكان الذي كان به آدم لشراء المخدرات، ولكن تجار المخدرات كشفوا هويته، واختتمت الحلقة أحداثها بتهديد طارق بالسلاح من قبل تجار المخدرات.



على جانب آخر، يواصل آدم تذكر جوانب من ماضية وكواليس خيانة زوجته سلمى له مع رؤوف وكيف أنه كان على وشك قتلهما متلبسين وأنهما كانا سبب عودته من جديد للمخدرات، وكذلك سما التي تذكرت كيف كانت مقابلتها الأولى مع آدم، وكواليس هذه المقابلة.



مسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، على الطيب، روزالين البيه، تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.