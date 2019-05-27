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أخبار البلد

ضربة موجعة من الأعلى للإعلام لبرنامج شيخ الحارة .. تفاصيل مثيرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:11 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قرارا حمل رقم 34 بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" في أي وسيلة إعلامية، أو إلكترونية، أو رقمية.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي على إنذار قناة "القاهرة والناس" الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قراري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقمي 33 و 34 لسنة 2019.

وكان المجلس قد أصدر قرار رقم 33 أمس، بوقف بث برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، بناء على توصية لجنة الشكاوى، ومطالعة الحلقة المعروضة بتاريخ 25 مايو الجاري، لكن القناة أذاعت حلقة أمس التي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي مما دفع المجلس لإتخاذ قراره الجديد اليوم.

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