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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية

السبت 27/يوليه/2019 - 02:10 م
صدى البلد
مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية المكون من الدكتور جمعة مدنى أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس وأمين عام مساعد الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية ، والدكتور لؤي زنكل مدير عام بوزارة البيئة ورئيس لجنة المشروعات بالاتحاد العربى، والمهندس حسام طلبة خبير الحياة البرية والزواحف بالاتحاد العربي وجمال سالم رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ووكلاء وزارة الطب البيطرى والزراعة والصحة وذلك بمكتبه بالديوان العام .

ورحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية، مؤكدًا علي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل علي التعاون الوثيق مع مختلف الجهات فى كافة المجالات العلمية والبيئية والخدمية بما يصب فى مصلحة المواطن .

تناول اللقاء كيفية حماية المواطنين من أخطار الثعابين ولدغاتها خاصة وأن محافظة المنوفية محافظة زراعية وكيفية حل المشكلة ومكافحتها والسيطرة عليها .

أوضح محافظ المنوفية أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين بالمحافظة من أخطار لدغات الثعابين والكلاب الضالة وذلك من خلال الطعوم السامة للثعابين وطلقات الخرطوش للكلاب الضالة مشيرا إلى أنه تم تزويد جميع المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة بمصل لدغات الثعابين بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الثعابين ولدغاتها وكيفية الوقاية منها .

كما تم عمل عرض توضيحي عن سلوك الثعابين وكيفية التعامل معها للوقاية من لدغاتها ، وأهدى محافظ المنوفية شهادات تقدير ودرع المحافظة للوفد وذلك للجهد المبذول فى حماية الحياة البرية والحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة المنوفية .

ومن المقرر عقد ندوة تعريفية توعوية عن المشكلة بشبرا بخوم مركز قويسنا وأطر الحل والمكافحة والسيطرة من خلال خبراء الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية.
محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية
محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية
محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية
محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية

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