بالأسماء.. قنا الرياضي يعلن التشكيل النهائي لجهاز كرة القدم للموسم الجديد

استقر نادي قنا الرياضي، برئاسة أشرف سعد، ومؤمن أبوحديد، عضو مجلس الادارة والمشرف على الفريق، على التشكيل النهائى للجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد ،محمود ابراهيم ،استعدادًا للموسم المقبل، بدورى القسم الثالث .



وانفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد، وجاء كالتالي:

ماهر حفنى :مدير قطاع الكره

محمود ابراهيم : مديرا فنيا

ايمن ماهر : مدرب عام

أحمد تاج : مدرب مساعد

حسن النعمانى : مدرب حراس المرمى

باسم عبدالحميد : إدارى الفريق

أحمد حسن سليم : أخصائى إصابات

أحمد جمال عبدالله : اخصائي علاج طبيعي



كما استقر أيضا مجلس ادارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد ، رئيس النادي ،علي تشكيل قطاع الناشئين

وجاء التشكيل كالآتى :

سيد الجربوعى : مدرب مواليد 99

محمد عبده : مدرب مواليد 2001

حمدى محب : مدرب مواليد 2004



كما استقر ايضا على تشكيل مدرسة الكرة بنادي قنا الرياضي وهى كالأتى :

عبدالرحيم خطاب

محمد رمضان .



ويذكر أن فريق قنا الرياضي قد انهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث، برصيد 39 نقطة بدوري القسم الثالث .