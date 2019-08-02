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مرأة

النساء يشغلن نسبة 8.7% من المناصب العليا فى الشركات الألمانية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:07 ص
النساء يشغلن نسبة
النساء يشغلن نسبة 8.7% من المناصب العليا فى الشركات الألمان
أ ش أ
كشفت دراسة نشرت في فرانكفورت أن النساء لا يشغلن سوى نسبة 7ر8% من المناصب الإدارية العليا فى الشركات الألمانية الكبرى.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة (أي.واي.) في فرانكفورت أن هناك 61 إمرأة تشغل أعلى المناصب الإدارية في 160 شركة مدرجة على مؤشرات "داكس" و"إم داكس" و"إس داكس" في بورصة فرانكفورت ، ويمثل هذا العدد نسبة 7ر8 بالمئة فقط، بالمقارنة مع وجود 640 رجلا.

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود نساء على الإطلاق في المناصب الإدارية العليا بشركتين.

ورغم هذه النسبة الضئيلة من النساء اللائي يشغلن الوظائف العليا ، تضمنت الدراسة جانبا آخر إيجابيا، وأكدت أنه إذا استمر عدد النساء التنفيذيات في الارتفاع بوتيرة بطيئة ، كما حدث خلال النصف الأول من العام الجاري، فسوف تشغل النساء ثلث المناصب التنفيذية قبل عام 2048.

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