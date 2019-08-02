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بإطلالات جذابة.. شاهد.. عرض أزياء القطط السنوي بـ نيويورك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:01 م
قطط
قطط
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز ، مقطع فيديو عن عرض أزياء القطط السنوي والذى أقيم بولاية نيويورك.

ووفقأ للتقرير فإن عشرات القطط قد شاركت بالعرض بإرتداء ملابس جذابة وانيقة في عرض الأزياء السنوي، بفندق ألجونكوين فى مانهاتن بنيويورك.

ويهدف العرض التي شاركت فيه قطط من إيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى رفع الوعي بأهمية إنقاذ الحيوانات وتربيتها.

وقالت "أليس دي الميدا" ممثلة الجهة المنظمة للحدث لرويترز "نريد أن يعلم الناس أن تربية الحيوانات وحمايتها هو الخيار الوحيد فى سبيل المحافظة عليها.

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