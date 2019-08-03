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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يحتوي غضب المستبعدين من القائمة الأفريقية

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:54 ص
لاسارتي
لاسارتي
عبد الحكيم أبو علم
يبذل الجهاز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهودًا كبيرة لاحتواء الغضب الذي سيطر على بعض لاعبي القافلة الحمراء لاستبعادهم من القائمة الأفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري الأبطال.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني ومعاونه محمد يوسف المدرب العام العديد من الجلسات مع لاعبيه خاصة سعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد لإيضاح أن السبب يعود لتأهيلهم من الإصابات في تلك الفترة وسيكون لهم مكان في شهر يناير المقبل للقيد في فترة الإنتقالات الشتوية.

وكشفت مصادر خاصة أن قيد 26 لاعبًا في القائمة الأفريقية كشف توجه الجهاز الفني فيما يخص الموسم الجديد فليس هناك مكان بشكل نهائي لهشام محمد وإسلام محارب وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف وباسم علي وحسين السيد وعمرو جمال ومؤمن زكريا بينما سيتم قيد محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير في القائمة المحلية.

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