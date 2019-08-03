الجهاز الفني للأهلي يحتوي غضب المستبعدين من القائمة الأفريقية

يبذل الجهاز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهودًا كبيرة لاحتواء الغضب الذي سيطر على بعض لاعبي القافلة الحمراء لاستبعادهم من القائمة الأفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري الأبطال.





وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني ومعاونه محمد يوسف المدرب العام العديد من الجلسات مع لاعبيه خاصة سعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد لإيضاح أن السبب يعود لتأهيلهم من الإصابات في تلك الفترة وسيكون لهم مكان في شهر يناير المقبل للقيد في فترة الإنتقالات الشتوية.



