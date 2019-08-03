التشكيل المتوقع لبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في موقعة السوبر الألماني

يواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "سينجال إيدونا بارك، بكأس السوبر الألماني.



ومن المتوقع أن يخوض لوسيين فافر المدير الفنى لفريق بروسيا دورتموند المباراة بهذا التشكيل:



حراسة المرمى : هتز



الدفاع : بيشتشيك – اكانجي – هوميلس – شولز



الوسط : ريوس – فيتسل – داوود



الهجوم : سانشو – جوتزه – لارسن



ويخوض نيكو كوفاتش المدير الفني اللقاء بهذا التشكيل :-



حراسة المرمى : نوير



الدفاع : كيميتش – سول – بواتينج – الابا



الوسط : تياجو – جورتساكا – سانشيز



الهجوم : كومان – ليفانوفيسكي – مولر