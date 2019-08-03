أماكن شاغرة بكليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الإلكترونية الأهلية

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية عن توافر أماكن شاغرة بكلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى أماكن محدودة بكلية الحاسبات والمعلومات، لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الدبلومات.





وأكد الدكتور محمد خيري رئيس الجامعة في بيان صادر اليوم ، التزام الجامعة بقرارات وزارة التعليم العالي من حيث الأعداد المقررة،وقبول الطلاب بحد ادني 70% بكلية الحاسبات والمعلومات، و60% بكلية إدارة الأعمال، لافتا إلى أن 17 أغسطس آخر موعد للالتحاق بكليات الجامعة في المرحلة الأولي، وذلك في المقررات الدراسية للجامعة والمنتشرة بجامعات "عين شمس ، اسيوط ، الاسكندرية، المنوفية، أسوان، قنا،الغردقة،بني سويف".





وأوضح خيري أن الجامعة تقدم نموذج تعليمي فريد يمزج ما بين التعليم الحديث وفقا للمعايير المهنية والدولية،والتعلم النشط علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة،وأن الدراسة بالجامعة تهدف الى تطوير وتنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية الى جانب دراستهم الاكاديمية، بالاضافة الى تدريبهم على احدث اجهزة الشبكات مما يساهم فى سد الفجوة التى يعانى منها سوق العمل فى مصر.





وأشار خيري إلي أن الدراسة بالجامعة عن طريق " الفيديو كونفرانس" بين الأستاذ والطلاب عبر اعطائهم محاضرات تجمع بين التفاعلية والتشاركية بين الطلاب والأستاذ، عن طريق طرح الأسئلة والمناقشات بينهم.والمناهج باللغة الانجليزية،مع إشتراط حضور للطالب ب٧٥ ٪، و يتم إجتياز الامتحان ورقيا، كما تقدم الجامعة خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الجودة وبتكلفة ملائمة للمجتمع حيث تعمل على إمداد سوق العمل بعناصر لها مهارات عالية وقدرة على التعامل مع التكنولوجيات العالمية وعلى دراية بأحدث ماتوصل اليه العلم فى مجالات التخصص.



