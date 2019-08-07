طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير في كابول أوقع 14 قتيلا و145 مصابا

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء فيما قالت الحكومة إن التفجير أسفر عن سقوط 14 قتيلا و145 مصابا.



ولم تضعف وتيرة العنف في أفغانستان رغم اقتراب حركة طالبان والولايات المتحدة على ما يبدو من إبرام اتفاق مهم يقضي بانسحاب القوات الأمريكية مقابل وعد تقطعه طالبان بألا تتخذ من أفغانستان قاعدة للتخطيط لهجمات.



ووقع الانفجار في غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية وأطلق عمودا من الدخان في السماء.



وقالت طالبان إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم "مركزا للتجنيد".



وأضافت في بيان "سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح".



وقال خوشال سادات نائب وزير الداخلية في مؤتمر صحفي إن 14 شخصا قُتلوا وأُصيب 145. وأضاف أن أربعة من القتلى من رجال الشرطة والباقي من المدنيين، بينما بلغ عدد المصابين المدنيين 92 شخصا.



وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.



وقالت وزارة الصحة أن الضحايا بينهم نساء وأطفال. وأظهرت صور من مكان الانفجار أضرارا كبيرة بواجهات المباني وخليطا من الركام والسيارات المتناثرة في المنطقة.



وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، على موقع تويتر "مرة أخرى، يستهدف هجوم انتحاري لطالبان في كابول منطقة مدنية وينتج عنه إيذاء الكثير من الأبرياء".

