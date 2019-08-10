ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 361 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالغربية

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:34 م
وكيل الأوقاف بالغربية
وكيل الأوقاف بالغربية : تجهيز 361 ساحة صلاة
أحمد على
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم تجهيز 361 ساحة صلاة عيد الأضحي المبارك بمختلف قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود .

وأكد الشيخ صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن اللواء هشام السعيد محافظ الغعربية أعطي توجيهاته بتجهيز ساحات صلاة العيد، مبينا أن المديرية جهزت 361 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك المحافظة تضم ساحتان رئيسيتان بمدينتي طنطا والمحلة، و359 ساحة فرعية.

كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مناطق الساحات الرئيسية هي "استاد طنطا الرياضي، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى"، مبنيا أنه تم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعداد 360 ساحة بالغربية وتجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر

الغربية تستعد لاحتفالات عيد الفطر المبارك.. الانتهاء من تجهيز وإعداد المتنزهات العامة والحدائق.. 360 ساحة لأداء صلاة العيد.. رفع حالة الطوارئ بقطاعات المحافظة

أوقاف الغربية: تجهيز 360 ساحة لأداء صلاة العيد الفطر ودعمها بخطباء أساسيين واحتياطيين

ترشيحاتنا

بسبب رانيا يوسف.. عري جينفير لوبيز يثير الجدل عبر مواقع التواصل.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

انفجار سيارة مفخخة في إسرائيل الآن

الإفتاء تعلق على تزاحم الحجاج على جبل الرحمة في عرفات

الزمالك يكشف حقيقة الدعم الخارجي في دفع راتب المدرب الجديد

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر