تجهيز 361 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالغربية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم تجهيز 361 ساحة صلاة عيد الأضحي المبارك بمختلف قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود .



وأكد الشيخ صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن اللواء هشام السعيد محافظ الغعربية أعطي توجيهاته بتجهيز ساحات صلاة العيد، مبينا أن المديرية جهزت 361 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك المحافظة تضم ساحتان رئيسيتان بمدينتي طنطا والمحلة، و359 ساحة فرعية.



كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مناطق الساحات الرئيسية هي "استاد طنطا الرياضي، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى"، مبنيا أنه تم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة .



وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

