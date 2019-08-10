ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بث مباشر

مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد وكندا في كأس العالم

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:23 م
صدى البلد
نور عادل
يخوض منتخب مصر لكرة اليد 2000 مباراة قوية أمام كندا اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا .

وكان منتخب مصر حقق الفوز في أولى لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 الثلاثاء، وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 ، وحقق اليوم فوزا على منافسة تايوان بنتيجة 36- 24 .

ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

ويقدم موقع صدى البلد البث المباشر لتلك المباراة المرتقبة :

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه تايوان اليوم فى كأس العالم

فرنسا وكندا تخسران أمام المجر والسويد فى كأس العالم لليد للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يتقدم علي تايوان 18-15 بالشوط الأول.. فيديو

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لليد وتايوان فى مونديال مقدونيا للناشئين

بفارق 9 أهداف .. منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يتقدم على تايوان 32 /24 .. فيديو

منتخب كرة اليد للناشئين يهزم تايوان 36 / 24 فى مونديال مقدونيا..فيديو

ترشيحاتنا

الأهلى يتحمل تكاليف استضافة فريق اطلع بره فى مصر

9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

بعد رحيله صباح اليوم.. سر علاقة الفنان الكويتي حمود ناصر بالهضبة عمرو دياب

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

رعب وفوضى على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية.. شاهد السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة