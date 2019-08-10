أوقاف كفر الشيخ: حققنا بيع 600 صك أضحية حتى الآن

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن إجمالي صكوك الأضاحي التي تم بيعها حتى الآن بلغت 600 صك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بقيمة مليون و80 ألف جنيه.



وأضاف، أنه تم توزيع الصكوك علي الإدارات المختلفة في جميع المراكز، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي للراغبين في شرائها، والمشاركة في هذا المشروع المثمر.



وأشار الفقي إلى ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدى إلى زيادة المبيعات التي وصلت إلى ما يقرب من 700 ألف جنيه العام الماضي، موضحًا أن ذلك كان له أطيب الأثر في توزيع 15 طن لحوم على الفقراء والأماكن الأكثر احتياجًا.



وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقة رواد المساجد فيهم، مضيفًا أن المديرية مستمرة في بيع الصكوك حتى ثالث أيام التشريق.

