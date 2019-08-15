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محافظات

تحرير 196 محضرا للمخالفين بدمياط خلال عيد الأضحى المبارك

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:54 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم تحرير ١٩٦ محضرا للمخابز والأسواق ومستودعات الغاز المخالفة وذلك خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية.

كانت قد شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط منذ يوم السبت الماضى عدد من الحملات على الأسواق وذلك بعد إعلان درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقد وجهت المحافظ الى المهندس سمير عثمان مدير مديرية التموين باستكمال أعمال تلك الحملات لمواجهة جميع المخالفات و التصدى لكافة أشكال التلاعب والتأكيد على الالتزام بالمعايير والموازين المقررة وكذلك الإعلان عن أسعار السلع مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية بالمحافظة.

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