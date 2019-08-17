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حوادث

إصابة ربة منزل وطالب في مشاجرة بالرصاص بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:29 ص
إصابة ربة منزل وطالب
إصابة ربة منزل وطالب في مشاجرة بالرصاص
خالد رياض
استقبل مستشفي البلينا المركزي بسوهاج، ربة منزل بطلق ناري بالرأس، وطالب مصابا بكسر في الذراع الايس إثر مشاجرة مع شخصين، بسبب خلافات الجيرة، تم القبض علي المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد صناعة محلية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي البلينا المركزي بوصول كل من "جيهان. ع. ع" ٣٧ عاما ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرأس من الجانب الأيمن فتحة دخول وفتحة خروج بالجانب الأيسر من الأنف، و"محمد. ع. م" ١٨ عاما طالب، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالذراع الأيسر، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال نجل عم الأولي" عبد الرحيم. ا. ع" ٤٧ عاما مدرس، شقيق الثاني" علاء الدين. ع. م" ٣٢ عاما عامل ويقيمان بذات الناحية أتهما كلًا من "علي. ا. م" ١٨ عاما عامل، ومحمد. ع. م" ٣٥ عاما عامل يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدي لحدوث إصابتها، بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد روسي محلي الصنع وبحوزة الثاني بندقية خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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