حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع شاب تطوع لتنظيف تكييف مسجد بالأقصر.. ومقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة.. وحادث تصادم بزراعى أبو حمص ينهي حياة سائق توكتوك وطفليه

سقطت من الدور الثالث .. مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بالشرقية

مصرع سائق توك توك وطفليه بحادث تصادم بزراعى أبو حمص

شهدت قرية صفط تراب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم مشاجرة شرسة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية، ما تسبب في مصرع شاب وتم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفي المحله العام.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بمصرع الشاب "ابراهيم.م" وشهرته توك توك 17 سنة على يد صديقه "صبحى.أ" 28 سنة وشهرته بوجى، حيث قام القاتل بطعنة 4 طعنات نافذة بالصدر تسببت في وفاته بمستشفى المحلة العام.تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وتم ضبط الجانى واعترف بارتكابه الحادث.وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.لقى شاب مصرعه بالأقصر، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء تنظيفه لأحد مكيفات مسجد غرب المحافظة.تلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بمصرع الشاب "أحمد يوسف الضوى" مقيم بنجع العزبة في قرية البعيرات، وذلك إثر صعقة كهربائية أثناء تطوعه لتنظيف أحد المكيفات الموجودة داخل مسجد العيايطة بالقرية.كما لقيت زوجة مصرعها داخل مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور ونزيف بالمخ، أثر سقوطها من الطابق الثالث من شرفة منزلها بمدينة بلبيس، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق وجاري تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية أخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد وفاة " شيماء ر " 25 سنة ربة منزل، ومقيمة بندر بلبيس داخل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية وصول المتوفية للمستشفى مصابة بكسور ونزيف بالمخ، أثر سقوطها من أعلى الطابق الثالث بمسكنها، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأنه لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.وتم التحفظ على الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9225 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.كما لقى سائق توك توك وطفلاه وشخص آخر مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم توك توك وسيارتين ملاكي ونقل بالطريق الزراعى " القاهرة - الإسكندرية" بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة .تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه تلقى بلاغا من مركز شرطة أبو حمص بفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين.وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين تصادم توك توك بسيارتين ملاكي ونصف نقل علي طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد ،حيث تصادف سير توك توك في المخالف عكس الاتجاة فوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل.وأسفر الحادث عن مصرع " وليد فهيم بدر " سائق التوك توك ، وابنة " مروان محمد بدر" وابنته " بسملة محمد بدر " والراكب " متولي ابو زهرة " وجميعهم مقيمون بأبو حمص.وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.