اخبار التوك شو.. السيسي لـ أبطال منتخب كرة اليد: شكرا جزيلا ومصر سعيدة بيكم.. وشرفتونا.. محمد هنيدي يدعوهم لـ 3 أيام في الساحل

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال كرة اليد للناشئين، بعد حصولهم على بطولة كأس العالم، وقال السيسى لنجوم منتخب مصر: «متشكرين وربنا يحفظكم، واحنا من هنا ورايح هنلتقي بيكم دائما وانتم رافعين راسنا وراس مصر دايما».





ووجه الرئيس السيسي، حديثه للاعبين قائلا: "مصر كلها سعيدة بيكم، وكل عمل هنعمله يطلع ببلدنا قدام، هيكون محل تقدير داخل وخارج مصر، وعايزين نستغل فرصة التتويج ببطولة كأس العالم ونبني عليها".





وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة على أتم الاستعداد لإقامة معسكر للفريق، والتركيز معه، لتطوير الأداء، وتقديم كل ما يحتاجه، من أجل الاستمرار في تشريف مصر.





واختتم حديثه بالقول: ألف مبروك شكرا جزيلا.





قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة من مكتبه صباح اليوم.





وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "قبل شهرين كان لدي شكوك حول تصرفاته وكنا نحاول تقليص مهامه والقضية في النيابة العامة الآن وقيد التحقيق".





كد سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي؛ أن وزير التعليم العالي وضع جدول زمني قبل البدء في مراحل التنسيق بشهر؛ وذلك لتقديم طلاب الثانوية العامة والفنية؛ وأصحاب الشهادات العربية والمعادلة العربية والأجنبية؛ منوها أنه تم الانتهاء من ترشيح ما يقرب 370 ألف طالب في المرحلتين الأولى والثانية.





وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ عقب قبول الـ 370 ألف طالب تم فتح مرحلة التحويلات والتي سوف تنتهي مساء اليوم؛ مشيرا إلى أنه خلال بداية الاسبوع المقبل سوف يتم فتح باب التنسيق مرة اخرى لباقي الطلاب





قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرقابة الإدارية أبلغت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ 15 يوما أن هناك دلائل على تورط احمد سليم أمين عام المجلس الأعلى بتقاضي رشوة.





وأضاف الإعلامي مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن قضية الرشوة لا ترتبط بأمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقط ولكنها مرتبطة بآخرين.





وأكمل: "إلقاء القبض على أمين الأعلى للإعلام دليل على تصميم الدولة على مكافحة الفساد.





ال الإعلامي أحمد موسى، إن دور السينما في مصر خلال 9 أيام في فترة عيد الأضحى، حققت إيرادات 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإقبال من الصباح حتى الساعة 3 فجرا، دليل على أن البلد أمان.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا توجد غرفة خالية في مرسى مطروح، خلال أشهر الصيف.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك غرفة في أحد الفنادق وصل سعر الليلة 18 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المصريين سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك خلال أيام عيد الأضحى فقط.





كد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن المعاملات الرقمية والإعلانات أصبحت تسيطر كل مناحي الحياة، مؤكدا أن الإعلانات أصبحت على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك ويوتيوب" وبالتالى العالم الآن أصبح يتجه ويفكر نحو فرض الضرائب على هذه الإعلانات .





وأضاف مستشار وزير المالية لشئون الضرائب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية الحدث اليوم أن من يقوم بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي الرقمية لا يدفع ضرائب ليس في مصر فقط وإنما في مختلف دول العالم.





وتابع مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن كل دول العالم أصبحت تتجه نحو حصر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وان تأخذ كل دولة حصتها من ذلك، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية تسعى للحوار والحل ومصر دخلت في ذلك الاتجاه .





وجه الفنان محمد هنيدي، التهنئة والتحية لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد تحقيق لقب كأس العالم في مقدونيا.





وأضاف محمد هنيدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" ألف ألف مبروك.. شرفتونا".





ودعا محمد هنيدي منتخب مصر لحضور عرض مسرحية «3 أيام في الساحل»، قائلا:" دي حاجة بسيطة نقدمها للابطال، وهنعمل مشهد كرة يد على المسرح".





أكدت الفنانة إسعاد يونس، أنها عانت منذ ظهورها على الفضائيات من شائعة أنها ترتدي باروكة، منوهة أن شعرها حقيقي .





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ والذي تستضيف في حلقة اليوم الفنانة سوسن بدر؛ أنها أثناء زيارتها لباريس دخلت كوافير وطلبت منه أن يضع لها باروكة باللون الأبيض، مؤكدة أن ملامحها فيها جعلتها استغنت عن الماكياج.





وأشادت بما فعلت سوسن بدر من الاستغناء عن شعرها الأسمر الطويل؛ والظهور بشكل مختلف بشعر أبيض مقصوص.