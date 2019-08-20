شكوك سابقة.. أول تعليق من مكرم محمد بعد القبض على أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة من مكتبه صباح اليوم.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "قبل شهرين كان لدي شكوك حول تصرفاته وكنا نحاول تقليص مهامه والقضية في النيابة العامة الآن وقيد التحقيق".



وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.



وقالت مصادر إن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم متلبسا أثناء إجراء تسجيلات له .



من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة.



وتم القبض على أحمد سليم متلبسا، وجار اتخاذ ما يلزم معه من تحقيقات، فيما أكدت مصادر من المجلس أن كان يجري تتبع أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام لمدة شهرين.