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تعليق ناري مصطفى بكري على قضية رشوة أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:10 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرقابة الإدارية أبلغت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ 15 يوما أن هناك دلائل على تورط احمد سليم أمين عام المجلس الأعلى بتقاضي رشوة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن قضية الرشوة لا ترتبط بأمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقط ولكنها مرتبطة بآخرين.

وأكمل: "إلقاء القبض على أمين الأعلى للإعلام دليل على تصميم الدولة على مكافحة الفساد".

وتابع: أن الأجهزة الرقابية تعمل في صمت وهدوء ولا تتجنى على أحد ولا تقدم قضية للرأي العام إلا وإن كانت مثبتة بالأدلة والمستندات".

يذكر أنه تم ظهر اليوم إلقاء القبض على احمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهمة الرشوة.

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